民進黨苗栗縣長候選人徐定禎接受網路節目訪問，被問到想對太太說的一句話，他立刻喊「要對我好一點，因為我是績優股」；隨後又再補充，其實他心裡最想說的、也說不盡的，是對太太的感謝。他也強調，選舉是很辛苦的事情，但是為了自己的理念能夠實現，所以值得。

徐定禎昨（3）日在臉書發文，刊出他接受網路節目訪問的影片，表示有滿多人好奇候選人的一天是什麼樣子，老實說還真的蠻忙碌的，每天4點半起床、6點要出門，7點站到路口和大家揮手問好，開啟一天的選舉行程；在苗栗各個鄉鎮的市場、社區活動、大街小巷，還有一場又一場的問政說明會，持續縮短與鄉親們的距離，讓大家更靠近。

徐定禎指出，這場選舉，太太一直是他的最強分身，拍攝當天快問快答環節，被問到想對太太說的一句話，肯定是「要對我好一點，因為我是績優股」，但其實他心裡最想說的、也說不盡的，是對太太的感謝。

談到選舉的酸甜苦辣，徐定禎強調，選舉是很辛苦的事情，但是為了自己的理念能夠實現，所以值得。