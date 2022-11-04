歐冠聯賽確定無緣晉級16強，巴塞隆納將專注在西甲及歐霸的淘汰賽上，不過陣中已淪落板凳末端的中後衛皮克（Gerard Pique），今（4）日無預警宣布退休，6日巴塞隆納主場對戰阿爾梅里亞的聯賽，將會是皮克職業生涯的最終戰。

皮克雖然是巴塞隆納青訓隊出身，但職業生涯早期曾在英超「紅魔」曼聯效力4個賽季，隨著「瓜帥」瓜狄歐拉（Pep Guardiola）前往巴塞隆納執教，皮克也在這年回到諾坎普球場，並與梅西（Lionel Messi）、伊涅斯塔（Andres Iniesta）等名將完成西甲三連霸壯舉，皮克替巴塞隆納共拿下3座歐冠聯賽冠軍、8座西甲冠軍、7座西班牙國王盃、6座西班牙超級盃、3座歐洲超級盃等無數榮耀。

今年巴塞隆納陸續買進孔德（Jules Kounde）、克里斯坦森（Andreas Christensen），上賽季還有40場出賽的皮克，已經淪為球隊的第5號中後衛，本季到目前為止只有9場出賽，甚至在歐冠生死戰碰上國米時，皮克一次致命失誤葬送球隊取勝契機。

根據外媒報導，皮克與巴塞隆納還有1年半合約，此時宣布退休將失去3000萬歐元（約為新台幣9億3955萬元）薪水，若加上當時合約附帶的忠誠獎金條款，等於是放棄了高達5000萬歐元（約為新台幣15億6592萬元）的收入，不過對出身於富豪家庭的皮克來說可能不是太大問題，且巴塞隆納也可用節省下來的錢，在明年冬季轉會窗口大肆補強一番。