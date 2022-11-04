近日高雄的空氣品質不佳，國民黨高雄市長候選人柯志恩批評，高雄空汙問題嚴重，騎車回家洗臉後毛巾都是黑的，對此，高雄市長陳其邁則反駁，秋冬季節受到東北季風影響，高雄空氣品質本來就會較差，但近幾年空品逐年明顯改善。

柯志恩表示，這2天高雄的空品很差，甚至已經達到紅色警戒，空汙是歷屆高雄市長都想解決的，她認為，要改善空汙問題必須將天然氣代替燃媒，綠色運輸部分也非常的重要，希望電動摩托車的補助能比照其他縣市，且讓程序更加完善，最後，高屏總量管制第二期計畫原本在2020年就應該制定，可是目前為止還沒有動作，應該加速讓計畫上路。

陳其邁表示，空汙有季節性，每進入秋冬季節會因為東北季風風向等原因，導致空氣品質較差。不過，這幾年AQI小於100大概都超過8成，在今年更是超過85％，PM2.5平均是17.7，空氣品質都有逐年在改善。

陳其邁指出，秋冬季節會做季節性的因應措施，例如興達電廠停2減2、大林電廠歲修降載，前30名企業降載處理，而逸散源部分也加強河川跟建築工地巡查灑水，監測特定汙染源如特定地區VOC（揮發性有機物）排放，全在應變的SOP機制內。

高市府環保局表示，高雄4日受到東北季風減弱影響，造成水平擴散條件轉差，又因濕氣較高造成清晨濃霧情形，導致垂直擴散條件不佳，環保局已於3日夜間提前通報轄內20家大型工廠提前啟動應變措施，提升防制效率，以減少汙染排放。