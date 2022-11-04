新北市淡水區近期有詐團透過網路刊登高薪工作的廣告，誆騙求職者再暴力控制，1日淡水警查獲8名犯嫌，救出被關在淡水新市鎮的26人，新北市刑大持續追查，發現該詐團除了淡水，在桃園市中壢區還有另一處據點，且有32人被關押，昨晚查獲逮捕張嫌等8人，沒想到追查發現竟有3人遭虐死棄屍，稍早也在龜山區找到兩具遺體，相關事證有待進一步釐清。

淡水警方1日破獲呂、林嫌等8人強押被害人獲得人頭帳戶，並施以囚禁凌虐，新北市刑大、淡水分局組成專案小組，報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，循線追查發現該詐團在桃園市中壢區還有另一處據點，便迅速前往青峰路一處社區大樓蒐證查訪，並調閱相關監視器影像畫面，確認犯嫌及被害人均位於屋內，尚未離開，再報請檢察官指示搜索。

專案小組破門發現張嫌等8名加害人，且屋內有32人被關押，並在現場發現束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具，警方將其全數查扣，手機、監視器等證物也悉數帶回。

專案小組安排警力，將身上有明顯傷勢的被害人護送就醫，其他被害人則帶返刑大安頓，製作筆錄，沒想到竟有被害人透露，有3人不堪詐團囚虐而亡，屍體被丟到山區，警方漏夜追查，今天在桃園市龜山區找到兩具遺體，目前正釐清相關事證，並報請檢察官指揮偵辦。