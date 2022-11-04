（元大金控集團獲第二屆工商數位金融獎9大獎。 圖／元大金控提供） 身為亞太區最佳金融服務提供者，元大金控集團整合資源，提供跨業、跨境的完整理財金融服務，滿足客戶全方位金融需求，榮獲第二屆工商數位金融獎9大獎殊榮；元大證券獲頒數位創新獎金質獎，元大銀行獲綠色數位金融獎優質獎，元大期貨獲數位創新獎金質獎、數位業務優化獎優質獎，元大投信一舉拿下數位創新獎、數位普惠獎、數位資訊安全、數位業務優化、綠色數位金融獎5座金質獎，在業務推廣創新與數位發展維持領先地位。工商數位金融獎今年邁入第二屆，評審團由台灣期貨交易所董事長吳自心、聯合信用卡處理中心董事長劉燈城、保險事業發展中心董事長桂先農等專家組成，以促進金融產業創新與健全發展，落實普惠金融，建立更完善的金融市場與社會保障機制。近年疫情攪局，加上俄烏戰爭、美國強勢升息，金融市場震盪不安，元大證券掌握數位金融科技發展契機，積極發展各項創新業務，研發自動化程式交易系統「天羅地網」，由程式輔助交易量龐大的進階投資人自動化交易，輕鬆上手的直覺介面獲得一致好評。元大銀行結合數位轉型與金融科技創新，線上線下系統化碳排管理，齊力實踐「業務數位化」、「服務無紙化」及「綠色行動化」。在今年信用卡及行動銀行雙雙通過ISO 14067碳足跡盤查及PAS 2060碳中和第三方驗證，並將綠色低碳應用場景延伸至個人消費者，創新推出行動碳帳戶「鑽金碳吉」，客戶可透過元大行動銀行App檢視每月「減碳成果」，動動手指就能加入降低碳排行列。元大期貨致力提升業務獲利動能、完善風險管理，打造「iTRADER交易達人」與「隱形管理師-流程自動化機器人」程式，簡化客戶下單流程，下單速度提升5倍，開戶徵審作業程序更快速，同時減少人員經手敏感資訊機會，讓客戶享受便利之餘，感到安心。元大投信落實數位轉型與永續ESG基礎建設，持續提升產品創新研發與操作績效，不斷優化服務品質，截至目前為止，共獲19項Fintech與AI相關專利認證，「元大基金先生」App利於投資人管理基金資產，簡易方便，今年全面推動ETF數位對帳單，讓數位理財更為普及。數位金融逐漸改變民眾生活與消費型態，元大金控集團在金融商品創新上扮演重要推手，從強化數位能力、擴展網路服務、開發行動服務、經營社群媒體、跨界行銷合作等5面向，由內而外整合虛實通路，實現「在地生活，全球理財」目標。