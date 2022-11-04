大貨車駕駛酒測值為0，機車騎士抽血檢測結果尚未出爐，警方將進一步釐清相關肇事責任。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區今早發生機車與大貨車擦撞死亡事故，一名26歲湯姓機車騎士行經領航北路與青埔路口時，58歲簡姓大貨車駕駛欲左轉時，疑湯男未保持安全距離，急煞後摔車，連人帶車滑進大貨車下，慘遭車輪輾過導致頭骨破裂、全身多處骨折，送醫搶救後仍宣告不治，後續警方將釐清相關肇責。

警方指出，湯男今早9時49分騎乘機車行經領航北路三段慢車道，直行往青埔路一段行駛時，驚見簡男駕駛的大貨車行駛領航北路三段正左轉進入春德路，疑未保持安全距離，見狀緊急煞車，疑因路面溼滑而摔車。

警方表示，湯男連人帶車滑進大貨車下方，遭到車輪輾過，導致頭蓋骨破裂、下巴骨折、雙臂上臂骨折與身體前側都骨折，送醫搶救後仍宣告不治。簡男經酒測值為0，湯男抽血檢測結果尚未出爐，至於詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清肇事責任。警方呼籲，雨天視線不良，行車應放慢速度，避免發生交通事故。