行政院長蘇貞昌3日大陣仗視察⿓潭科學園區，宣布正式啟動該園區三期擴建計畫，好像在為台積電可能在龍潭投資設廠發展先進製程晶圓半導體布局規畫。桃園市長候選人鄭寶清說，這是八字還沒有一撇的政治「空包彈」選舉操作，是在為桃園市長鄭文燦與桃園市長候選人鄭運鵬膨風圓謊。

鄭寶清表示，蘇貞昌宣布龍潭科學園區3期擴建，是為鄭文燦、鄭運鵬吹噓台積電將要來龍潭設廠的詐騙選民謊言「圓謊」，同時也為其女兒蘇巧純爆發在桃園市總圖多媒體2千多萬標案的「轉承包」利益輸送旋轉門大醜聞，做政治善後的工作，希望藉由台積電龍潭可能設廠投資的大動作示好善意，來掩蓋掉他們父女「貪得無厭」的巧妙轉包安排，合作對象是民間廠商而非公部門，來對外釋疑並保住其選後可能被內閣改組的閣揆官位。

鄭寶清又說，明眼人都看得出來，這是蘇貞昌「明修棧道暗渡陳倉」的政治滅火危機處理，把鄭文燦與鄭運鵬的「詐騙二人轉」共同捆綁在一起形成利益複合的「共犯結構」，以免蘇巧純醜聞事件繼續延燒而坐實了蘇貞昌父女肥水不落外人田的政治爭議，深陷貪腐風暴漩渦難以脫身。反正鄭文燦與鄭運鵬為了選情怕受到衝擊也只能配合演出，大家縱使都有更上層樓的政治上「利益衝突」關係，也只能乖乖地顧全大局把醜聞傷害的「破口一起堵住，免得大家一起全盤皆墨！

鄭寶清說，鄭運鵬的攬功卸責、爭功諉過、騙後不理的政治本領，可以說是「罊竹難書」！日前，他公布鄭運鵬的「十大罪狀」如何當桃園人靠山呢？其中他剽竊他人政績、欺世盜名黑白講、大陸經商大賺人民幣又大喊抗中保台的政治變色龍雙標惡行、懶惰成性不認真問政又疏於經營選區服務選民等等的問題已經歷歷在目。

再加上他兩屆桃園立委拿不出問政成績單的「空殼立委」名號響轍雲霄，解決其選區龜山交通問題的「棕線捷運」進度停滯不前，龜山國民運動中心新建工程土地已經取得，卻爭取不到體育署經費補助而原地踏步，大坪頂地區大崗高中設校推動一再承諾卻屢屢跳票等等，更加印證鄭運鵬的「空殼立委」稱號以及未來可能的「傀儡市長」傳言，早就烙印在桃園市民的心中，難道這樣的無恥政客真的還夠格當桃園的立委與市長嗎？

鄭寶清又批，鄭運鵬投機取巧成癮、騙後不理成性、親中又抗中自我矛盾，第1任桃園立委不住在桃園服務鄉親選民，第2任住在桃園藝文特區豪宅不顧選區建設發展與市民需求，只會搞電動遊戲與漫畫故事，這樣「心不在選區」的隱形立委難道還真的還堪任桃園市立委與市長嗎？

鄭寶清指出，真正懂得桃園人需要與發展的「在地、在行、在心」的鄭寶清，就是正港的桃園人，正港在地的客家人，正港專業認真的城市CEO，要用心打拼來建設大桃園，要誠心做桃園人的政治靠山，要帶領桃園大發展大賺錢大福利，請桃園市民全力支持力挺鄭寶清當選桃園市長，桃園的公共工程建設品質絕對不會再紕漏百出，桃園的政府採購不會再發生蘇貞昌父女轉承包當門神或借牌的可能貪瀆弊端，桃園也不會再大撒幣當散財童子負債1500億元「債留子孫」，這是鄭寶清的政見與承諾，絕對會說到做到！