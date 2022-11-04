高雄市長陳其邁今(4)日在臉書表示，上任後，高雄聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區，已吸引逾80家國內外大廠及新創進駐！創造近千億元投資及5,700個就業機會。他也宣布啟動「亞灣2.0」計畫，將盤點亞灣現有的大型水岸基地，推動國際級企業進駐，設置總部或研發基地，打造國際研訓及應用技術管理人才創新聚落，形塑兼具休閒觀光與金融經濟的開放水岸廊帶。

陳其邁指出，高市府與中央合作，要在5年內投入百億元打造亞灣5G AIoT創新園區，短短兩年內，已吸引多家國內外企業大廠進駐，帶動產業轉型及民間投資。在此成功經驗模式打造的基礎上，中央與高市府接續合作推動「亞灣2.0」，打造亞灣為企業集團旗艦中心聚落，成為企業邁向國際的門戶，將著重金融與科技業進駐亞灣設置企業總部、研發中心，共同創造發展榮景。

陳其邁表示，「亞灣2.0」計畫，可說是亞灣5G AIoT創新園區的升級進階版，在全台最完整5G AIoT生態系的基礎上，擴大規劃開放亞灣水岸，透過水岸景觀與土地釋出，同步營造兼具舒適性及機能性的工作生活環境，招募國際級企業及研發訓練中心進駐，吸引並有利於進駐企業招募高階人才，進一步帶動水岸娛樂觀光與餐飲、文化展演等水岸經濟發展。

陳其邁提到，今年6月投資進駐亞灣的義隆電子董事長葉儀晧，4日也親自到場參與，他致詞時表示，義隆電子自101年就進駐南部晶片設計研發培育中心，看好高雄未來在半導體及IC設計、5G及物聯網的整合及實證的能力，今年再於亞灣成立「義隆電子人工智慧研發中心」，開發生物辨識、汽車電子等領域AI應用產品。4日聽取「「亞灣2.0計畫」簡報後，葉儀晧更確定高雄發展可期，未來預計招聘百名IC設計人才，讓亞灣成為義隆重要人工智慧研發基地。

陳其邁表示，高市府與中央攜手推動亞灣創新園區計畫取得階段性成果，打造全台最大5G創新實證場域，搶占全球5G供應鏈關鍵地位。「亞灣2.0」升級為企業集團旗艦中心聚落，未來更將持續透過招商補助加碼，提供融資利息、房地租金、房屋稅及勞工薪資等補貼，鎖定金融、科技等產業將研發或企業總部落地亞灣，帶動水岸生活文化休閒娛樂等水岸經濟發展，勢必再吸引另一波高階人才的投入，帶動高雄整體城市、產業轉型與發展。

此外，陳其邁也提到，經盤點區內水岸基地，將是全台唯一水岸大型發展腹地。其中，已簽約的特貿三公辦都更預估提供約10至15萬坪空間，將創造至少4千個就業機會，規劃打造智匯學院、托育家園、5G AIoT創意交流中心、產業創新設計館、智慧零售體驗館等超過千坪的公共空間，並設立5G AIoT推廣基金會、新創天使基金等，扶植新創落地高雄。未來將由高市府與國營事業合作，透過獎勵企業進駐公開作業機制及平台媒合所需不動產，作為企業營運總部、區域總部、研發顧問中心、應用技術訓練中心及其附屬設施等使用。