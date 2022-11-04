美股持續疲軟下，台股難置身事外，今開低震盪，指數在回測10日均線12898點後，跌幅逐步收斂，約13：10分在台積電(2330)加持下更翻紅演出，站回萬三大關，上演抗「鷹」大戰，終場台股收漲40.11點、報在13026.71點、成交量為1735.16億元；台股本周指數漲238點、周線成功翻紅。

龍頭權值指標股今力道略顯不足，台積電開低震盪，接近收盤時拉回平盤位置，也帶動加權指數上演黑翻紅，終場台積電收跌0.52%，聯電(2303)同樣在尾盤拉高，回到平盤位置，終場收跌0.26%；鴻海(2317)開低震盪，啟動百元保衛戰，終場收在100.5元。股王爭霸戰再起，大立光(3008)整場多陷入震盪，信驊(5274)則是尾盤急拉大漲近9%，衝上1970元，搶下股王寶座，距離2千大關僅差臨門一腳；聯發科(2454)第四季恐陷入明顯的庫存調整，今開低震盪，整場跌幅約1%上下震盪，摔下600元大關，終場收在597元。

航運股族群強勢演出，台驊投控(2636)前三季獲利創歷史同期次高，加上今祭出庫藏股，股價開盤不久隨即漲停一路鎖住，貨櫃三雄以長榮(2603)最為強勢，早盤黑翻紅後，掀起反彈行情，漲幅近3%，陽明(2609)、萬海(2615)漲幅也分別達1.6%、1.2%。散裝航運台船(2208)鎖住漲停，慧洋-KY(2637)也大漲近7%；航空族群長榮航(2618)、華航(2610)尾盤點火急拉，分別大漲7%、5.6%。

生醫族群多方搶眼，高端疫苗(6547)在最後期限保住緊急使用授權(EUA)，今鎖在漲停板73.7元，買單高掛搶著要買，大股東基亞(3176)也跟著亮燈漲停，鎖在33.65元。

分析師表示，在美國Fed利率決策會議後，目前市場解讀偏向鷹派，對後續展望不佳之大型股，由於其影響力較大，短期操作還是須謹慎應對。在外資偏向保守的狀況下，內資主導之中小型個股在近期可能將較有空間。近期以搶攻跌深之中小型個股為主，以部分資金搶反彈短打。下周留意重點包括國內防疫四大鬆綁上路、台積電董事會、聯發科新晶片發布、美國期中選舉以及美國10月CPI公布。