人類的關節大約在35歲開始老化，如果好好保養，則有可能延緩老化時間，骨科醫師陳鈺泓和內科醫師傅裕翔指出，若平時生活習慣不好，50歲就會引起退化性關節炎，因此他們分享6招小撇步，包含控制體重、少彎腰取物、少盤腿、不坐矮椅子等，幫助減少對關節的傷害，預防退化性關節炎。

陳鈺泓和傅裕翔在臉書粉專指出，人類的關節大約會在35歲左右開始老化，然而越早開始保養，就有機會延緩關節老化的時間，但如果平時生活習慣不好，50歲以上就會逐漸引起退化性關節炎，不但影響生活品質，膝蓋也會疼痛、卡卡的，以及關節抽痛或割裂痛，最後因為害怕疼痛而不行走、不運動，形成惡性循環，因此2位醫師分享了預防退化性關節炎的6招小撇步。

●控制體重

體重過重會增加關節負擔，加速關節磨損。這就是為什麼很多過重的人都需要坐輪椅，因為關節已支撐不了身體重量。

●少彎腰取物

盡量避免彎腰，如果要拿低處物品，可以改為蹲下拿取。

●吃抗發炎食物

建議補充維生素C、維生素E、Omega3等營養素，減少關節發炎症狀。

●膝蓋保暖

膝蓋的脂肪較少，若著涼會讓膝蓋的血液循環減弱，讓關節更僵硬痠痛。

●不盤腿

盤腿坐最傷膝蓋，膝關節如果過度彎曲，將會承受體重8倍的壓力。

●不坐矮椅子

椅子太矮時，起身和坐下都會加重膝蓋和髖關節的壓力。