今年的九合一選舉同時也會進行18歲公民投票權修憲複決案，跨黨派無不努力催票，力求通過956萬票的門檻，前文化局長鄭麗君今(4)日前往新莊，擔任「分身」代替確診隔離的民進黨新北市長候選人林佳龍率領車隊掃街拜票，她提到過去自己曾是18歲公民權修憲的提案人，但那次沒有成功，希望這次能夠過關，成功成為憲政主人。

鄭麗君表示，今年選舉除了九合一選舉，還有一張票就是18歲公民權，這是我國歷史上第一次修憲案，由立法院送出後，要來由公民投票方式複決。

她也提到自己過去擔任立委的時，曾是18歲公民權修憲的提案人，但那時候沒辦法通過，這次獲得跨黨派支持送出國會，接下來這一關就考驗能不能複決成功，也考驗能不能修憲成功成為憲政主人。

鄭麗君指出，民主的歷史就是讓更多人享有平等的權利，台灣年輕人年滿18歲就要負刑事責任，有工作收入也要繳稅，沒有道理不能享有完整公民權，何況全世界200多個國家，目前只剩12個國家，年滿18歲還沒有公民權，台灣一向以民主自傲，但就是這5％的國家之一。

她強調，所以希望讓台灣年滿18歲的年輕人，能夠享有跟世界各國年輕人一樣的權利，有完整公民權利，這不僅是平權的重要一哩路，也希望因為年輕人投入，能夠讓民主更有活力，政治更進步，這一次不要忘記投下18同意票，門檻是956萬，所以我都說千萬要投票、千萬挺18。