在追求中，有些人以為長相出眾就能有桃花，但肚子裡是否有墨水也很重要，《科技紫微網》運勢專欄指出金牛座、天秤座、雙魚座、獅子座因個人魅力總能吸引到很多好桃花，常常讓身邊的人羨慕。

▍金牛座

金牛座不會只追求外表的美麗，還會把家裡打理得充滿美感，舉手投足之間更散發著藝術氣息，這會招來了不少桃花，但是他們對待感情卻謹慎又慢熱，有時感應不到別人的好感，或是不願正面回應感情，不過，能夠跟他們談戀愛的人，是非常幸福的，因為不僅性格溫柔，擅長照顧另一半，還能給對方帶來十足的安全感。

▍天秤座

往往有不錯的審美觀，懂得穿搭，天秤座不需要全身名牌，靠著打扮就能創造出自己的個人風格，展現出一種很舒服、又有吸引力的印象，但是他們有點怕孤單，雖然不一定都喜歡社交，但社交能力卻都很強，在與人交往時，很擅長站在他人的角度思考問題，因此相處的時候會有種如沐春風的愉悅感，這為他們招來了源源不斷的桃花，有不少人因此這樣而偷偷暗戀。

▍雙魚座

雙魚座的身上總有一種吸引異性的特質，可能是清純或是溫柔，讓人忍不住多注意一點，越深入了解，就會發現內心仍然保留著一種單純，讓別人也跟著簡單起來，在朋友關係中，他們總是無微不至，不吝嗇付出，重視心靈交流，偶爾還會展現同情心和憐憫之情，這特質雖然容易招桃花，卻也容易陷入感情的沼澤中。

▍獅子座

慷慨浪漫、熱情積極、又能炒熱團體聚會中的氣氛，讓很多人樂意跟他們保持長久深入的聯繫，獅子座容易日久生情，只要喜歡上一個人就會愛意洶湧，想要昭告天下，但同時，他們又有顆脆弱的玻璃心，即使在感情裡多麼不可一世，最終仍需要一個堅強的依靠，而這種反差感也能吸引不少桃花。