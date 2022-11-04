德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今日訪華，中國國家主席習近平稍早表示蕭茲這次訪華正值兩國慶祝建交50週年之際，中方相信，這將增進2國相互了解和信任，有助於深化各領域合作。習近平還表示，

綜合外媒報導，今天稍早（五）早些時候，蕭茲的飛機於當地時間上午9:40分左右降落在北京進行訪問，這段期間他將與中國國家主席習近平和國務院總理李克強會面。

這一次的訪問就在上週他推動內閣推動的一項協議之後進行的。其內容為德國與中國國有航運公司中國遠洋運輸公司（COSCO）達成妥協，這將允許中遠集團購買德國漢堡一個港口碼頭24.9%的股份。

然而，蕭茲內閣共有6名部長反對，而且不只肖爾茨的內閣成員反對他與中遠集團達成交易的政治領導人，美國國務院一名高級官員11月2日表示，美國反對中國控制漢堡港口碼頭的股份。儘管該協議尚未敲定，蕭茲本人和反對黨的德國立法者都擔心該國將在經濟上過於依賴中國，

習近平在人民大會堂會見德國總理蕭茲，會中談到「您是中共二十大後首位訪華的歐洲領導人，也是您上任後首次訪華。相信此訪將增進兩國相互了解和信任，深化各領域務實合作，為中德關係進一步發展勾畫出大計。」他還補充說，在不穩定的國際環境和混亂中，中德必須攜手合作。

「當前，國際形勢複雜多變。中德作為有影響力的大國，必須在不穩定的環境和混亂中攜手合作，為世界和平與發展作出更大貢獻，」目前會談仍在進行中。