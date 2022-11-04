宏碁(2353)本周日K連5紅，周K收紅，收盤價22.7元創逾3個月來新高，外資自10月28日起，也連續5個交易日買超宏碁。宏碁本周董事會今決議將參與認購宇瞻（8271）之現金增資私募普通股，總額1.1萬張，每股價格新台幣33元，總金額新台幣3.63億元，預計應募完成後，持有宇瞻公司8.97%之股權。

宇瞻公司已為宏碁、建碁(3046)與安圖斯科技等公司之供應商，且展碁等宏碁集團旗下公司亦有代理經銷其產品。本次宏碁公司參與認購宇瞻公司私募普通股，除了將擴大彼此間的策略合作，亦可獲得穩定收益。雙方未來除了深化現有合作，隨著宏碁集團持續發展多重事業引擎，預計未來將在更多領域發揮綜效。

宏碁第三季合併營收為新台幣648.87億元；毛利為新台幣65.61億元，毛利率10.1%；營業淨利新台幣8.29億元；稅後淨利新台幣18.76億元，季增8.8%、年減37.8%。累積前三季合併營收為新台幣2155.87億元，稅後淨利新台幣58.35億元，EPS為新台幣1.94元。

第三季營運表現亮點包括：上市、上櫃、興櫃及公開發行子公司皆獲利且已公布財報，營收合計佔宏碁集團總額16%，營業利益合計貢獻總額之43%。庫存價值為新台幣581.31億元，較第二季減少新台幣53.11億元。