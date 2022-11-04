台中閱讀節11月開跑，各圖書館推出「一館一特色」展覽，中區圖書館則策劃「再現興中街」展覽。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中閱讀節11月開跑，各圖書館推出「一館一特色」展覽，興安圖書館舉辦「眷村記憶攝影」展。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

「2022台中閱讀節」11月開跑，中市圖代理館長鍾正光4日表示，由中市圖和所屬44個圖書館配合「旅讀」主題，推出「一館一特色」展覽，結合在地文化、歷史、藝術；串聯學校團體、在地店家和專家發揮創意，舉辦展覽、書展、好書交換等活動，鼓勵民眾走遍山海屯城各區圖書館，旅讀多元的閱讀樣貌。

台中市立圖書館代館長鍾正光指出，台中市推動新建圖書館和優化工程，今年度購書經費更倍增至1億元，「軟硬兼施」提升閱讀風氣，無論在整體閱讀力、每人借閱冊數等，都是六都中表現績優城市。

鍾正光說，今年「台中閱讀節」在11月起至12月底期間舉辦，所屬44間圖書館規劃「一館一特色」展覽，結合在地歷史文化特色，透過「旅讀」方式，發揮各圖書館特色館藏，創造出「館館有特色，閱讀好書福」整體概念。

鍾正光表示，今年開館的興安圖書館轉型全齡化服務，舉辦「眷村記憶攝影」展，一窺早期眷村生活文化；中區圖書館則策劃「再現興中街－古早味糖果玩具夢」，展出童玩等古早味，讓民眾重溫童年。

此外，上楓圖書館則與誠品書店合作展出「生態書展」，呼應聯合國永續發展目標；太平區坪林圖書館與在地養蜂場合辦的「蜂趣的蜜鄉」展覽，介紹蜂群的飼養器具、採收處理、養蜂人裝備等，並結合館藏特色「生態」，展示有關蜂群社會結構、蜜源植物生態、蜜蜂文化歷史等書籍。