（搶攻「雙11」購物節商機，85度C推出優惠，APP跨店取中杯伯爵鮮奶茶.比利時伯爵可可買2送1。（圖／85度C提供)搶「雙11購物節」商機，85度在11月10日展開連續兩天飲品優惠，全台門市大杯黑鑽咖啡2杯特價111元，另外在85 Cafe APP跨店取，也特別推出中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1活動，每天上午11點開賣，限量各1,111組，可以買起來自己喝，也可以透過社群媒體轉贈給親朋好友一起同享。85度的「黑鑽咖啡」以現萃咖啡液手工製成香濃咖啡凍，因為外表色澤明亮，宛如鑽石般閃耀動人，因此取名為「黑鑽」，搭配黃金比例特調咖啡，咖啡凍絲滑Q彈，每一口都有咖啡濃厚的堅果香，大杯原價80元，11月10日至11月11日兩天，全台85度門市專屬優惠，2杯特價111元，換算下來是69折，不限冰熱，現場帶走每人限購三組，寄杯辦法依各門市公告為主。85度C也在85 Cafe APP跨店取同步推出線上獨家優惠，11月10日與11月11日兩天有中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可買2送1活動，換算下來折扣是66折，每天早上11點開賣，兩款每天限量各1,111組，會員每日各限購一組，除了可以自己喝，APP跨店取票券還可以透過社群媒體轉贈給遠方的親朋好友，可以到全台任一家85度門市兌換（不含外島），兌換期限至2023年1月31日止。