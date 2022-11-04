搶攻戀人約會商機，王品集團旗下三品牌優惠助攻，「夏慕尼」消費2客套餐，即款待「和牛捲三重奏」，秋冬新菜也同步面市。「西堤牛排」＋1元主餐升級酥烤牛排，「藝奇」則招待「名物軟殼蟹」1份，以多樣精緻菜品為戀人好友們的11月帶來用餐驚喜。

「夏慕尼」為情侶約會氛圍加溫，即日起至12月30日平日期間，到店消費2客套餐出示官網活動畫面，即款待價值388元的「和牛捲三重奏」一份。三種風味包含：蜂蜜金棗、起司番茄與松露蕈菇。此外，秋冬新菜也已熱鬧面市，新增「香草嫩雞白花椰濃湯」、「凱薩鮮魚沙拉」，雙牛排主餐「火焰紐約客」與「松露紅酒菲力」甜點則有「雪崩布朗尼」增添新意。

「西堤牛排」推出社群1＋1歡慶活動，不論平假日，到店用餐只要於社群FB／ IG打卡Po文，並附上＃西堤歡慶就加1，出示畫面即享「＋1優惠二選一」，單客經典套餐＋1元，主餐可直接升級價值129元酥烤牛排，無負擔享受牛排大餐。若消費3客經典套餐＋1元，則享烤雞派對拼盤1份。不僅兩人時光，好友團聚也開心，活動至11月30日

「藝奇」日本料理則推出「感蟹季」，只要到店消費2客套餐，出示官方畫面，即招待價值250元的「名物軟殼蟹」1份。優惠活動同樣只到11月30日。

王品集團提醒，上述品牌活動至11月30日前，均可搭配王品「瘋美食」App活動，完美約會行程加上聰明消費累點，11月無論是情侶用餐或好友歡聚，都能感受用餐驚喜。