下周國際新聞事件
11/08 周二 歐元區9月零售銷售
業績報告：迪士尼
11/09 周三 API原油庫存相關數據
澳洲11月Westpac消費者信心、10月NAB企業信心
美國9月批發庫存
EIA原油庫存相關數據
業績報告：Rivian
11/10 周四 美國10月通膨、初次申請就業補助報告
11/11 周五 英國第3季GDP
美國11月密西根大學經濟相關預測數據
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