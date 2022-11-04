下周國際新聞事件

11/08　周二 歐元區9月零售銷售

業績報告：迪士尼

11/09　周三 API原油庫存相關數據

澳洲11月Westpac消費者信心、10月NAB企業信心

美國9月批發庫存

EIA原油庫存相關數據

業績報告：Rivian

11/10　周四 美國10月通膨、初次申請就業補助報告

11/11　周五 英國第3季GDP

美國11月密西根大學經濟相關預測數據

《電子通路》利機前3季每股賺4.41元 刷新近14年獲利新高
《證交所》宅在家學習網 牛熊證11月上課了
美國防情報部門準備公布UFO最新報告
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