尖石秀巒溫泉會館歷經波折，等待多年終於開幕了。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

尖石鄉秀巒溫泉井自2001年由新竹縣政府開鑿完成，因未能同步解決儲槽、管線用地問題，致秀巒溫泉會館開放啟用延宕多年，近年來尖石鄉公所重新申辦溫泉開發許可，今年獲准經營，4日舉辦秀巒溫泉會館開幕典禮，最快將於月底正式對外開放。另外，霞喀羅國家步道賞楓季活動首是推出接駁服務，也於當天舉辦啟用典禮。

秀巒溫泉位於秀巒村控溪部落，從2001年開始鑿井，惜未能同步解決溫泉儲槽及輸水管線用地問題，歷經21年時間逐一解決相關問題，並在2020年透過縣府輔導，以尖石鄉公所為申請人，重新向縣府提具溫泉開發及使用計畫書申辦溫泉開發許可，在2021年4月重新取得溫泉開發許可，同年6月核發溫泉水權狀，12月核發溫泉開發完成證明，2022年6月核准溫泉經營許可，10月取得溫泉標章等程序，由優勢國際旅館管理顧問股份經營。

「這是尖石鄉的喜事！」縣長楊文科表示，歷經很多年的籌備，如今秀巒溫泉終於公開並正式開幕，未來將有2個大眾池、8間溫泉套房，建築物空間融入泰雅文化特色，歡迎大家上山泡湯兼賞楓。

秀巒村有2處天然溫泉露頭，上游露頭位於秀巒大橋下方的白石溪谷，下游露頭則位於軍艦岩旁，緊鄰白石溪與泰崗溪的交匯處，尖石鄉公所表示，溫泉水色清澈無味，溫度約43℃至52℃，酸鹼值Ph8.2至Ph8.4，含碳酸氫根離子約812mg／L，屬於中性碳酸氫鈉泉。

鄉長曾國大指出，秀巒溫泉歷經多年波折，透過鄉公所、縣政府、原民會聯手解決，如今終於開幕，期望未來能帶動部落觀光。未來溫泉會館將與在地民宿及休閒產業結合，建立共享經濟概念，期望透過專業經營帶領部落產業經營達到永續之境。

此外，霞喀羅國家步道賞楓季活動接駁啟用典禮也於4日正式登場，即日起到明年2月28日，前往霞喀羅國家步道的車輛，在每周五、六、日均有車輛管制，每日限定148輛，需先上網登記。若當日限額已滿，秀巒部落亦提供大眾運輸接駁，避免塞車影響遊興。