新北捷運公司輕軌紅樹林站獲2022年第23屆金路獎「站場環境維護類」捷運一等車站第一名，2日接受交通部頒獎，此獎項對新北捷運公司在站場環境維護的肯定，面對即將通車的安坑輕軌，新北捷運公司更是全力進行營運前準備。

新北捷運公司輕軌紅樹林站本次獲金路獎「站場環境維護類」捷運一等車站第一名肯定，獲獎理由包括疫情期間積極防疫，淡海輕軌最早引進工研院「奈米抗病毒鍍膜」技術，打造「全場域抗病毒軌道系統」，防疫指數高達99.9％；整體環境及廁所維護良好，站體及設施清潔維護問卷滿意度達90 分以上，同時刷卡機、售票加值機、電梯電扶梯等設備可用度達99％以上，售票加值機更支援10 種語言，友善國際旅客。

另外還有透過清楚明確指引標誌，引導乘客在台北捷運淡水信義線紅樹林站轉乘淡海輕軌，動線設計明確流暢；場站一樓不僅在星巴克前方結構支撐柱適度透過幾米藝術裝置巧思，有效改善景觀缺憾並成為遊客拍照亮點，且設有淡海小書房，提供遊客閱讀小憩場所，堪稱用心，皆獲得評審正面評價。

在疫情趨緩後，淡海輕軌運量已穩定回升，2022年迄今日均運量不僅超逾2021年5~12月疫情爆發期間日均運量30％，相較2021年1~4月疫情爆發前日均運量亦已回復75％，且持續成長當中。在附屬事業經營方面，包括站體及高架墩柱廣告、維修機廠空間利用等多元副業，自2020年迄今，每年附業收入以每客收可創造附業收入比例而言，每年均逾50％以上，居軌道同業之冠。

淡海輕軌不僅為北台灣第一條輕軌系統，更是新北市第一條自建自營的捷運路線，新北捷運公司在維運經營及旅客服務用心努力，與國際知名藝術家「幾米」共同打造「藝術車站」及「藝術列車」，為國內首見的藝術輕軌，綠山線及藍海線更串起淡海新市鎮居民通勤日常及海岸軌道觀光新動線。

新北捷運公司表示，在安坑通車前夕獲此肯定，對新北捷運公司而言，除了是淡海輕軌的用心服務給予嘉許，更代表新北捷運公司將以更優質的營運服務提供給所有旅客，無論是輕運量的輕軌系統或中運量系統的營運能力，都將以未來新北市三環六線的營運目標，為所有的旅客提供更好的軌道出行服務。