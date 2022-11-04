新北市林口區特色公園「吉祥影視公園」今動工，預計2023年底完工。（工務局提供）

新北市林口區居住人口逐年攀升，為了滿足在地民眾日常休憩，新北市府選定影視中心旁用地開闢「吉祥公園」，以影視主題為主題，規畫六大主題區域，分別為幼齡共融遊戲區、共樂草坡休憩區、主題遊戲區、樂活跑道區樂齡體健區及影視入口區，工務局今日舉行開幕典禮，預計2023年底完工啟用。

工務局長詹榮鋒表示，吉祥公園鄰近即將完工的林口工一重劃區，位在「影視金三角」北邊，周邊公共建設完整，為強化綠地遊憩體驗，市府規畫影視主題的特色公園，利用綠色漫步生活軸帶，串聯富貴森林公園，公園內部採用多樣化的鋪面材質，設有卡麥拉迎賓拱門、主題式遊戲塔、影視互動牆及攀爬設繩攀和鑽籠。

另外，在幼齡共融遊戲區也設置無障礙溜滑梯、多功能遊戲板、旋轉椎及大擺盪鞦韆，還有提供青年、年長者使用的複合式體健區及環場PU慢跑步道，滿足各年齡層使用需求，也提升林口區整體生活品質，營造友善人本步行環境。

工務局表示，市府2019年成立跨局處工作小組，推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，同時盤點各區需求，將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性納入綜合考量，並納入公民參與，吉祥影視公園在規劃前期，也有辦理地方說明會，蒐集民意，並邀請公民團體參與設計，希望打造出能讓民眾自在使用的鄰里公園。