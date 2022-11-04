NISSAN KICKS以年輕動感外觀及豐富智行安全配備的優勢，贏得廣大消費者的喜愛，裕日車(2227)於2022年10月6日推出NISSAN KICKS全新改款，訴求四大升級，包含「外型、安全、便利、動力」，產品總價值提升6萬元，延續車主好口碑，全新改款上市後雖受全球晶片短缺，供車有限，但10月仍繳出1154台掛牌佳績，再度榮登小型跨界休旅銷售冠軍。

裕日車即日起至11月30日止，入主NISSAN KICKS即享「NISSAN睛彩無限」購車優惠方案，贈送日本原裝面板SHARP 60吋液晶顯示器乙台(型號4T-C60DJ1T，建議售價2.79萬元)，再享高額分期零利率、5萬元舊換新優先領及68無限里程延長保固等超值優惠禮遇。

裕日車於2022年10月6日起推出NISSAN KICKS全新改款上市，透過「外型、安全、便利、動力」四大升級，產品總價值提升6萬元，卓越版建議售價79.9萬元起及旗艦版建議售價83.5萬元起。NISSAN KICKS延續車主好口碑，全新改款上市後雖受全球晶片短缺，供車有限，但10月仍繳出1154台掛牌佳績，再度榮登小型跨界休旅銷售冠軍。