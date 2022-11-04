選舉倒數不到一個月的時間，民進黨屏東縣長候選人周春米今(4日)在臉書向大家報告，她爭取「6大交通建設」擘劃屏東百年未來，也一一透露進度，要讓重大交通建設跨過高屏溪到屏東，且這些建設絕對不是選前體驗一日通勤族就能解決的空頭支票。

周春米指出，交通建設不是選舉才在喊，和潘孟安縣長一步一腳印，多年來奔波台北400公里向中央積極爭取，提升屏東交通平權，因為台灣一日生活圈，屏東絕對不能被排除在外。她也謝謝蔡英文總統、蘇貞昌院長大力支持，讓高鐵、高捷、高屏第二快等建設核定，目前都依照行政程序一步一步來，有心人士操作這些建設不會來，對屏東不公平更是傷害。

周春米強調，交通建設進度是必須負責任的，絕對不是亂喊亂說，透過交通建設，拉近城鄉距離，縮短區域落差，讓重大交通建設到屏東，這些都是春米的首要目標，更要求加速進度，快還要再快！未來屏東縣內更不會缺少智慧運輸的發展，打造以人為本的交通服務，加上建構33鄉鎮市觀光資源資料庫，期盼便捷交通能再吸引更多旅館進駐屏東，讓更多人投資屏東，看見屏東的美。