嘉義9歲男童拍打垃圾袋，遭竹籤刺穿手掌，送醫救治。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市1名9歲男童在北榮街一家補習班玩耍戲鬧，用手掌不斷拍打垃圾袋，左手掌卻被1支長約10公分、直徑約2釐米的竹籤刺穿，消防救護人員獲報到現場搶救，男童的穿刺傷口兩端都沒有出血、腫脹情形，男童生命徵象穩定正常，立即送往嘉義基督教醫院治療。

嘉義市消防局1日下午6時46分接獲報案，北榮街某家補習班有學童受傷，急需救護車，立即派遣第一消防大隊第一分隊救護車前往救援。

據了解，補習班上有數名學童在玩耍嬉鬧，想要把充滿空氣的垃圾袋拍破，發出大聲響，不料，這名男童雙手一拍竟被1根竹籤刺穿左手掌，老師驚嚇不已，立即報案求救。

嘉義市政府消防局表示，穿刺傷口上如果有異物，例如鐵釘、利器或如本案的竹籤，千萬不要試圖拔除，這些穿刺物很可能穿刺較深層的血管，貿然拔開可能會更嚴重出血，如有需要包紮止血，也要盡量不動到穿刺物的情況下，連同穿刺物一起小心包紮，並盡快送醫。