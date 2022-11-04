雲林縣長張麗善昨(3日)晚到大北勢股紅壇參加修容慶成典禮，小心翼翼為聖母戴上奉帽，用毛巾為修容後的六房媽姑婆擦拭洗塵，她今(4日)在臉書分享，看到媽祖慈眉善目的神韻，散發優雅端莊又威嚴的氣質，很榮幸能見證這項艱鉅任務圓滿的歷史性時刻。

張麗善分享，六房媽沒有固定廟宇，每年都會更換紅壇 ，六房媽過爐不只是重要的無形文化資產 ，還是國家重要民俗之一 。香火鼎盛每年吸引數萬名信徒隨香，歷經300年過爐遷移與長期煙薰下，六房媽面容出現斑駁龜裂，在專業的李志上修護師，以不退神、不破壞神像原貌，採用自然工法補強修護，恢復媽祖原有容貌。

有了這次寶貴經驗，張麗善表示，六房媽會規劃每年將替媽祖進行2次檢修，永久保存聖顏，祈求六房媽繼續賜福雲林、天佑台灣、庇佑眾生健康平安！而在恭請六房媽神尊安座後，她也誠心獻上胭脂水粉，祈求慈悲為懷的六房媽姑婆庇佑雲林風調雨順、國泰民安。