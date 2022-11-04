受俄烏戰爭與能源危機衝擊，德國能源巨頭Uniper今年1至9月已經虧掉400億歐元（約新台幣1.2兆）創下德國企業史上最大的虧損紀錄，9月下旬，德國已經決定將Uniper國有化，解決其倒閉危機，但接下來仍有營運問題需要解決，尤其短時間內歐洲能源危機並不會消失。

綜合外媒報導，俄烏衝突發生前，Uniper有一半的天然氣來源是由俄羅斯企業供應，但戰爭爆發後，Uniper必須從現貨市場上尋找替代選項，但價格因為供不應求而上漲，Uniper也出現鉅額虧損與資金壓力。

Uniper周四表示，夏天價格飆漲時，公司每天損失超過1億歐元，近期隨著能源市場降溫，損失也逐漸縮小，10月開始已經將每天的損失控制在1000萬歐元以下，但整體仍處於虧損的狀況。

Uniper在德國擁有4成的市佔率，被認為是「大到不能倒」重要指標，因此，9月下旬，德國政府已決定國有化Uniper維持其運作，並保障全國能源與電力供應穩定。

Uniper目前仍在改善公司體質，盡量降低營運風險，並尋求在2024年不再因俄羅斯停止供應天然氣而出現虧損。該公司也強調，目前首要任務是退出俄羅斯市場，Uniper擁有俄羅斯發電公司Unipro高達83.73%股權，積極找尋買家接手。