貳樓餐飲集團15周年慶，首波推出「周年慶彩蛋驚喜」活動，貳樓將會在11月中的平日隨機挑出『15天』於官方社群限動公布全台門店彩蛋優惠，標榜粉絲們鎖定官方社群動態，即享受接貳連三的驚喜美。除實體店面優惠，貳樓電商「宅在貳樓」也迎來一周年生日慶，祭出限時優惠組合，希望透過門店及電商的雙周年慶擴大回饋消費者支持。

貳樓並加碼贈送「雙11」驚喜，在民國111年11月11日當天迎接7個1連號的良辰吉日，全台門店推出「從1元起至1,111,111元」的單日限定組合，還能買到「貳樓老闆精心策劃一日行程」。

為慶祝15周年，貳樓運用數字15的巧思，將在11月平日中隨機挑選「15」天，於每天中午12點在貳樓官方社群限時動態公布當日全台門市驚喜彩蛋，開放當日下午「14:15至17:15」使用限時彩蛋優惠，彩蛋內容包含貳樓招牌橙香丹麥早午餐系列、聚餐必點的大盤子主廚脆皮豬腳，同時不只大人享有優惠，兒童的小大人系列、廣受粉絲喜愛的甜點到狗狗特殊餐點，不論是折扣還是直接招待都有機會出現。

貳樓提醒消費者，點餐前請主動出示社群畫面，結帳完畢後恕不受理。優惠無法兌換現金或其他商品，兌換時不再開立獨立統一發票。

今年不只貳樓15周年慶，更逢一生一次的「連號雙11」民國111年11月11日的「特殊日子」，貳樓將在當天推出全台門市單日快閃限定套餐，價格從銅板價1元到1,111,111元都能選購，除了餐點優惠加價購，更推出1,111元雙11限定套餐。另外還有適合親友、公司聚餐的11,111元套餐，積極搶攻團體歡聚商機。而雙11單日限定活動中最特別的是「貳樓老闆精心策劃一日行程」，內容包含貳樓創辦人為消費者精心規劃貳樓一日美食饗宴行程，還有機會進入貳樓總部一探究竟！

貳樓品牌電商「宅在貳樓」推出多元豐富的產品系列，有適合節慶聚餐的超值「肉肉禮盒」分享組、還有送禮超有面子的「橙香丹麥蜷尾家禮盒」。貳樓持續關注對環境更友善、對身體更美好的飲食方式，不僅在門店陸續增添蔬食餐點，電商也積極研發健康低碳的植物肉品項。這次周年慶也特別推出《未來肉健康低脂組》，組合內包含：塔香鹽蔬雞、墨西哥辣蔬肉醬、金黃纖嫩雞塊、黃金脆薯，其中又以「墨西哥辣蔬肉醬」人氣最高，搭配纖嫩雞塊、黃金脆薯沾醬使用，或是搖身一變成為墨西哥辣蔬肉醬義大利麵，濃郁辛香、酸甜適中的靈魂醬料令人一再回味，一桌健康低碳的宅配佳餚，讓蔬食主義的消費者在家也能享用豐富美食。

宅在貳樓更集結了多項在家派對、野餐露營的加熱即食產品，超高人氣招牌商品「慢烤BBQ果香豬肋排」，至今在宅在貳樓Mall已銷售破萬份，精心研發獨家特調果香BBQ醬料，芒果的甜、蘋果的酸，風味豐富多層次，輕鬆微波、水煮或氣炸，在家也能擁有餐廳等級入口即化的美味肋排。「經典純牛肉漢堡排」嚴選100％紐澳草飼牛，不論早餐或者排餐皆可完美搭配，多種吃法是媽媽的料理法寶。

「美式BBQ嫩烤半雞」低溫烘烤熟成肉質鮮嫩，搭配特調BBQ醬風味升級，是年末聚餐絕對好選擇。超值周慶限時特惠：《回購NO.1組》、《雙11超值雙饗組》、《雙豬冠軍組》、《未來肉健康低脂組》，11月將陸續上線，同時推出夢幻滿額加碼，只要消費滿NT$1,800元，再送貳樓與蜷尾家聯名的冰淇淋，消費滿2,500元再贈250元購物金。