南韓高人氣女團BLACKPINK由Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa所組成，在世界各地都有擁有超高人氣的她們，日前展開世界巡迴演唱會，於首爾場結束後便馬不停蹄地飛往美國。豈料，在巡迴期間，卻不斷爆出問題，Jisoo的脖子上更被發現有不明腫塊。對此，YG近日發出官方聲明，反而引爆網友的怒火。

日前，就有網友在推特上PO出照片，指出Jisoo的脖子上出現不明腫塊，疑似是淋巴結發炎。此外，也有網友PO出影片，指出Jennie疑似耳機突然漏電，被嚇到尖叫，並且踉蹌地往後跌，最後蹲在地上，雖然事後她仍回到隊伍中繼續表演，完成當晚的演出，但還是讓粉絲們相當心疼，不只紛紛留言向BLACKPINK成員們打氣「Jisoo請照顧好自己」、「沒事吧。」、「公司排行程也太不把藝人的身體當回事了」，還向公司呼籲要多重視藝人的身心狀況。

粉絲不滿YG的官方回應。（圖／翻攝自微博）

對此，YG娛樂公司今(4日)稍早發出官方聲明表示，「Jisoo健康沒有異常，可以好好地消化完巡演行程。」讓粉絲相當難以接受，斥責「至少要有檢查報告」、「別拿世巡堵粉絲的嘴」、「那脖子上的腫塊是甚麼原因造成的。」因為不只Jisoo，其他成員們此前在演唱會的表現都相當讓粉絲擔憂，不只Rosé忘記部分舞蹈，Jennie還在表演中途一度踉蹌差點跌倒，此外，幾人的動作也被指出未做確實，讓粉絲相當憂心成員們是否是因為連日的演出導致體力無法負荷。

不過，BLACKPINK 在演唱會上的不少失誤，也讓部分粉絲相當失望，因為BLACKPINK的個人活動相當多，成員能合體的機會偏少，而世巡更是睽違 4 年展開的大型巡演，原本就讓粉絲具有相當高的期待，所以更希望能看到在演唱會上成員們精彩無瑕疵的演出表現，留言表示「很喜歡BLACKPINK，但無法假裝沒發現在演唱會上的諸多問題。」