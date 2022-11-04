高雄市私立道明外僑學校一名小學五年級男生運動後流汗想脫口罩，遭外籍男班導師制止，還說男學生是attention seeker（博取他人注意者）。男學生父親不滿，提告男師強制及誹謗罪，要求100萬元精神賠償。高雄地檢署判定屬疫情期間的正常管教，處分不起訴。高雄地院認為舉證不足，判男師免賠，可上訴。

魏姓小五生向爸爸告狀，稱上完體育課後，想要拿下口罩，遭老師制止。他想去洗臉，但老師不准，老師還當著全班的面說他是「attention seeker」（意指搏眼球，尋求關注、博取注意力之人）。

魏父聽了之後相當氣憤，怒告男師強制、誹謗等罪。雄檢偵查時男師辯稱，那時候正值疫情期間，小男生說運動後流汗、太熱，想要脫口罩，他不允許，就叫小男生去廁所洗臉，還要求一名同學陪同，結果小男生又拒絕。他事後把小男生帶回導師辦公室討論「attention seeker」的行為，並非當著全班的面指責他。

男師強調，小男生喜歡用這種引人注意的行為讓同學笑或讓同學喜歡他，他告誡小男生，故意做違反規定行為而引人注意不是很健康的行為。

檢方調閱相關輔導紀錄，證明男師所言不假，認定家長指控罪證不足，偵結處分不起訴。魏父另提民事告訴，一口氣向男師求償100萬元，高雄地院審理後，認定男師管教有理，魏父舉證不足，最後判男師免賠，全案仍可上訴。