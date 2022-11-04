69歲洪姓男子今日上午11時許，與妹妹搭乘高鐵南下高雄，當車廂抵達左營站時，下車當下突然倒地不起，妹妹以及乘客見狀立即報警，而高鐵也派出護理人員CPR急救，隨後待救護車趕到送醫，但經搶救仍宣告不治。

據了解，上午11時10分許，洪男高鐵117次列車南下到左營站，乘坐在第12車廂內座位，正準備下車時，洪男突然倒地昏迷，同車乘客見狀立即通報警方，高鐵第一時間也派護理人員到場急救CPR，直到上午11時24分救護車抵達，由救護車送醫急救，不幸的是，院方於下午近2時許，宣告洪男搶救無效。