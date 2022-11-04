桃園市首創新住民語文互動教學影片「七國新聲道」今正式上架。（陳夢茹攝）

桃園市新住民人口數為全國第4名，111學年度國中小新住民語文開班數達1170班，選修學生更高達3000多人，開班率連4年全國第一。教育局這次結合線上學習首創新住民語文互動教學影片「七國新聲道」，由於緬甸、柬埔寨選修學生數較少，因此首波先針對越南、泰國、印尼、菲律賓及馬來西亞等5國語言錄製教學影片，徵選出12位教學支援人員協助拍攝共40部，4日正式上架至桃園智學吧線上學習、YouTube平台，配合課程進度明年預計會再推出48部教學影片。

副市長高安邦表示，市府多年來培訓481位新住民語文師資，加上125位新住民語文教學支援人員，共同致力於發展新住民語教學，這次透過徵選的方式從中選出12位教學能力強、口條較好的人員，還需經過專業攝影棚拍攝技巧培訓及演練，訓練肢體語言、走位、簡報與口語對應等，從撰寫教學腳本及分鏡規畫，耗時1年拍攝40部「七國新聲道」教學影片，希望能提升新住民語的教學效果。

印尼語老師周玲玲說，由於拍攝時底下都沒有學生，需要自己抓時間稍作停頓，才能讓觀看教學影片的人可以配合影片教學一起朗誦複習，尤其現在有很多不是新二代的學生也開始學生新住民語，她認為這是很好的課後額外的教材，學生也可以利用課餘時間在家多複習。越南語老師黎謹華表示，教越南語5年首次進攝影棚拍攝，真的有點緊張，為追求更好的畫面呈現重拍過好幾部。

教育局局長林明裕補充，「七國新聲道」教學影片每部約10分鐘，這長度很適合現代人的學習習慣，課程內容則會從基礎詞彙開始教起，舉例來說像是請、謝謝、對不起、非常好等基本用語。此外為了增加影片的趣味性，更特別設計「文化冷知識」的片尾，讓孩子們在觀賞之餘還能學習更多豐富的知識，教學影片今天正式上架到教育局國中教育科YouTtube頻道，同時上傳桃園智學吧線上學習平台，除提供新住民語文教學自主學習之外，也分享給全國有意學習不同語言的人。