新光金(2888)子公司新壽今天在台北市南港區舉辦「臺北市南港轉運站興建營運移轉案」開工動土典禮，南港轉運站BOT案作為台北市「東區門戶計畫」的重要拼圖，未來將興建地下四層、地上十九層轉運站暨商辦大樓，不論是自用或出租，都可望為新壽營運挹注良好收益。

新壽2020年9月取得南港轉運站BOT案投資開發最優申請人資格，全案基地面積約1,479坪，鄰近南港軟體園區、國家生技園區、台北流行音樂中心等重要公共設施，規畫轉運站暨商辦大樓，地上一層至三層為國道客運轉運站機能，配合政府提供國道城際運輸進駐使用；地上四層至十九層為商辦大樓，並於地下一層建置連通道與台鐵地下街連通，於地上三層北側建築沿街空橋與台鐵連通，東側以空橋橫跨忠孝東路七段415巷與商三特銜接。

為落實ESG永續發展，新辦公大樓結合生態、節能、減廢、健康等環保與生態永續概念打造，達成綠建築銀級標章、銀級智慧建築及低碳建築目標，整體設計展現綠色低碳城市新風貌，完工後可望成為台北市「東區門戶計畫」重要交通樞紐及城市地標。

新壽持續積極布局不動產，隨著傑仕堡系列旅館及商務住宅陸續完工，未來仍有高雄市舊總圖地上權案、兩筆北投士林科學園區土地待開發，預期每年將替新壽帶來穩定租金收入；此外，還有新光南東大樓、新光纖維大樓等展開危老重建計畫，未來將陸續完成資產活化，資產增值行情可期。