正德(2641)公布第三季財報，稅後淨利達3.40億元，年增189.84％，創下單季新高，每股盈餘1.66元；累計前三季每股盈餘4.15元，已超越去年全年的2.24元。

正德受惠於去年第二季起運價持續上漲，換約後合約價大幅攀升，第三季合併營收3.86億元，年增4.27％，毛利率43.42％，較去年同期增加3.79個百分點，營業利益1.25億元，年增10.61％，稅後淨利3.40億元，年增189.84％，每股盈餘1.66元。

前三季合併營收11.58億元，年增34.78％，毛利率49.69％，營業利益4.85億元，年增124.40％，稅後淨利8.06億元，年增271.12％，每股盈餘為4.15元。

船隊規畫方面，正德於去年船價未大幅上漲前訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy/40,000 DWT），預計自2023年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定。

另外，趁著二手船市場熱絡，正德持續汰舊換新於今年前三季出售5艘船舶，購入1艘海峽型船舶，正德船隊目前14艘船舶，將繼續推行擴充自有船隊的長期策略，通過出售船齡較高及效率較低的小靈便型散雜貨船，購置優質、現代化、船齡較輕、噸位較大的小靈便型散雜貨船，但考慮到二手船價當前的水平幾乎處於高位，將重心置於新造節能船，以因應未來IMO減碳規定與船舶需求。

世界鋼鐵協會預計，今年全球鋼鐵需求將下降2.3％，部分原因為最大消費國中國的需求有限所致。由於鋼廠補庫意願降低，引發市場對全球鋼材需求前景的擔憂，拖累多運輸鐵礦石之海岬型船運價下跌，連帶導致終場波羅的海乾散貨BDI指數，呈連續多日走弱。中美拚經濟，散裝航運第四季不太淡，繼中國救經濟，帶動鋼市、房市等原物料需求看增之後，美國總統拜登宣告將持續發展經濟，避免衰退。

即將進入冬季，隨著北美穀物及歐盟各國開始增加冬季儲煤進入旺季，另外，中國經歷封城、限電，許多庫存逐漸耗盡，加上保交樓復工，帶旺原物料需求。現國際海運航線上，裝載著澳大利亞的煤炭、鐵礦石，以及南美、北美和黑海糧食的貨船，近期全球糧食、煤炭、鐵礦石發貨量明顯增加，帶動航運需求回暖，預期散裝航運第四季營運表現比第三季好，營運可望重回成長動能。

國際海事組織(IMO)新環保法規包括全球船舶能效指數(EEXI)及營運碳排強度指數(CII)兩大碳排環保新規即將於2023年1月份上路，根據市場規範D級及E級船舶全球近三分之一以上船舶無法通過明年的碳強度評級，由於貨櫃輪新造船需求大幅增加，間接排擠散雜貨輪新造船訂單，所以散貨船手持訂單及新增運力有限。從2023年開始，低新造船訂單量和IMO降低碳強度的法規「雙管齊下」，全球船隊的平均船速很可能變慢，船舶拆除量很可能增加，對乾散貨市場長期有利，將使全球運力需求的平衡再次趨向緊張。