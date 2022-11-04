遠雄人壽致力推動台灣運動發展，連續三年支持世新女子籃球隊，並贊助大專排球聯賽（University Volleyball League，簡稱UVL），積極化身為青年運動推手，多元布局鼓舞運動風氣，4日再跨界贊助P. LEAGUE+新北國王籃球隊，正式由校園球隊跨足職籃，全力扶植台灣體壇健將，期待孕育更多籃球好手，同時推廣國人運動風氣，打造健康社會。

在地耕耘邁向30周年，遠雄人壽與青壯世代共同成長，身為年輕品牌，同樣關注各項運動賽事，為協助台灣職業籃球運動發展，遠雄人壽與去年甫成軍的新北國王籃球隊展開贊助合作，雙方日前於遠雄金融中心進行簽約儀式，由遠雄人壽總經理趙學欣與新北國王隊執行長陳信生代表簽訂。

趙學欣表示：「新北國王隊擁有奮戰到底、決不放棄的決心與毅力，與遠雄人壽持續鼓舞年輕世代堅定目標、用自信實現夢想的精神不謀而合，今年賽季我們將號召200萬保戶及7000位同仁組成最強啦啦隊，力挺新北國王勇奪佳績。」新北國王隊執行長陳信生表示：「感謝企業大力支持，協助孕育籃球好手，今年起有遠雄人壽成為新北國王隊強力的後盾，相信球員們必會拚盡全力，拿出最佳表現。」

簽約儀式上也展示新北國王隊全新黃金戰袍，由趙學欣總經理和陳信生執行長在背號30號的球衣上共同簽名，30號是許多強將球星的經典背號，不僅象徵今年賽季新北國王隊將戰無不勝，更意喻遠雄人壽在即將進入30周年之際，將結合公平尊重、團隊合作、超越自我、勇於挑戰的運動精神，持續發揮正向品牌影響力，實踐企業永續共榮願景。

遠雄人壽投入青年培力、長年推廣運動發展不遺餘力，連年贊助世新女子籃球隊，挹注雄才遠略運動績優助學金，支持優秀學生運動員，陪伴球隊連續三年奪冠；此外並贊助大專排球聯賽，從單一球隊到完整聯賽，深化力道栽培優秀學生運動員，榮獲得教育部體育署頒發的「運動企業認證」及衛福部國健署「健康促進認證」，遠雄人壽期盼帶動國人共同建立良好的運動意識，實踐推動健康社會的永續承諾。新北國王隊將於11月12日以最強陣容於新莊體育館重磅登場，遠雄人壽同步號召同仁及保戶前往觀賽，為新北國王隊熱力應援，攜手朝冠軍之路邁進。

新北國王將在11月12、13日於新莊體育館展開新賽季的開幕戰，12日開幕戰迎戰桃猿璞園領航猿，將舉辦楊敬敏「Amigo MVP 主題周」。楊敬敏上季以21.1分（本土第一）、4.9籃板、3助攻的成績，帶領新北國王成軍第一年就打進季後賽，收穫PLG年度MVP大獎。這天將舉行楊敬敏年度MVP頒獎儀式，也將在現場國王商品部搶先販售「Amigo MVP 搖頭公仔」、「Amigo MVP 紀念Tee」、「Amigo MVP紀念匡」三項主題周限定商品，以及其他楊敬敏主題周限定入場贈品！