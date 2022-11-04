依職業安全衛生法規定，雇主應對勞工應施以從事工作與預防災變所必要的安全衛生教育及訓練，新僱勞工至少要上3小時，否則可處3萬元至15萬元罰鍰，為了便捷勞工上課，職安署建置職業安全衛生數位學習平台，提供免費課程，還有印尼語、英語、泰語及越南語等。

勞動部職安署綜合規劃組組長許莉瑩表示，勞工至數位平台上網學習取得的認證時數，最多可以抵充2小時的教育訓練時數，目前針對營造業、製造業、餐飲服務業等也建置27門課程，其中若移工從事比率較高的製造業等更提供多國語言。

據統計，已有5萬300餘人完成註冊，但其中僅有1500多人為移工，許莉瑩說，經查為部分註冊資訊對移工過於繁瑣，為了提升移工使用數位學習平台上課的便利性，只要使用手機、居留證等即可完全註冊、登入帳號與線上學習。

許莉瑩提及，未來也會與外部單位合作建置以加速提供更多元的職業安全衛生課程。