國民黨新竹市長候選人林耕仁4日與國民黨文傳會副主委、東區議員候選人何志勇等人一同來到巨城大魯閣棒球打擊練習場，PK棒球聊願景。何志勇建議，未來市府可建立共融公並設立牛棚，或綜合型運動操場讓家長帶小朋友可以丟棒球，林耕仁對此相當肯定，並表示未來會以市民運動需求出發、盤點合適場地，打造新竹成為「全民運動城市」。

何志勇在直播中提到，棒球是台灣的國球，也是台灣通往國際社會的鑰匙。新竹地狹人稠，大家工作之餘能休閒運動是好事，國外的民眾相當重視運動。他也提出相關體育政見，包含建立共融公，在裡面建立牛棚，讓家長帶小朋友可以丟棒球，或綜合型運動操場，可以踢足球、打籃球，甚至打棒球，這與林耕仁提出「舒適減壓」願景不謀而合。

何志勇也說，香山相對東區人口少、土地多，有提出建立簡易棒壘球場，建立這種棒壘球場只要400萬元，新竹棒球場拉皮12億可以蓋300個，可以在香山就可以考慮蓋一到兩個，讓大家都可以使用。

林耕仁表示，未來會以市民運動需求出發、盤點合適場地，打造新竹成為「全民運動城市」。也提出希望未來把體育園區轉移到香山的構想，不只棒球，包括籃球、網球、羽球等等運動能移到香山來，讓市民工作壓力大之餘能到這裡來減壓。