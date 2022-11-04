民眾可在特別座位區跟熊熊拍照。（張毓翎攝）

位居不敗可愛地位的泰迪熊，來到台南新營囉！高2米4的大熊泰迪熊絨毛娃娃，與人同高的泰迪熊公仔、熊爸熊媽家族及各國泰迪熊，即日起在新營文化中心1樓兒童閱覽室展出，民眾可在特別座位區跟熊熊拍照，市長黃偉哲4日到現場開箱，直說「一次看到這麼多泰迪熊，好療癒！」

黃偉哲說，前陣子在安平遊憩碼頭的米奇、米妮，大受歡迎，吸引許多民眾搶拍，不過他本人更喜歡泰迪熊，新營文化中心目前展出超萌的泰迪熊，有將近200隻大小不一的「熊寶寶」齊聚出沒，讓熊粉拍好拍滿；另，11日起在新營南瀛綠都心公園的陽光大草坪，還有大型充氣泰迪熊要與大家見面，千萬別錯過。

新營文化中心這次與佳馳國際公司合作，取得知名的經典泰迪熊授權，展出各式大大小小的「熊寶寶」，在1樓兒童閱覽室前，以泰迪熊家族為主題，布置一區「泰迪熊愛你溫馨拍照區」，歡迎民眾來合影，但要注意防疫期間，請民眾不要環抱或碰觸泰迪熊玩偶，讓每個民眾都能安心地拍照。

新營文化中心說，下周五在南瀛綠都心公園，還將有8至10米高的精典泰迪熊、英國衛兵熊、國王泰迪熊，以及3米高的英國熊、魔術師熊、棒球熊、原民熊與飛行員熊等8座泰迪熊充氣裝置現身，活動期間假日也會安排街頭藝人表演，打造為期1個月的泰迪戶外派對，為台南聖誕氛圍暖身。