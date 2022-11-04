市府為了解決水患，投入3.5億元啟動改建工程，市府工務局今天舉辦開工動土典禮。（張毓翎攝）

市府獲得水利署補助2億6910萬元，「截彎取直」改建青葉橋。（張毓翎攝）

台南市道165線上、往返白河和東山的重要聯絡道「青葉橋」，逢大雨來襲時，因橋梁梁底高程不足，經常需封閉，市府為了解決水患，投入3.5億元啟動改建工程，市長黃偉哲4日主持開工動土典禮，他說，在地方鄉親引頸期盼之下，已使用30多年的青葉橋，終於要改建，期許工程順利，於2024年圓滿完工啟用。

市府獲得水利署補助2億6910萬元，加上自籌配合款7590萬元及用地費500萬元，投入3億5000萬元「截彎取直」改建青葉橋。

工務局表示，青葉橋現況為六跨預力I型梁橋，全寬為13公尺、橋長210公尺，改建後長度約620公尺，其中橋梁長410公尺、全寬13公尺，配置10跨預力I型梁橋，梁底則提高1.23公尺。

在地居民有感地說，青葉橋是他們從白河到東山經常行經的路段，可能橋梁過於老舊，每遇颱風或大雨來襲時經常封閉，造成交通中斷，得繞遠路走，很不方便。

工務局長蘇金安提到，市道165線從官田途經六甲、柳營、東山、白河到嘉義市，全長總計37公里，有如台南東側的「縱貫線」，但青葉橋逢大雨常封橋、封路，因此市府積極爭取改建。

黃偉哲今天出席青葉橋改建開工動土典禮，水利署第五河川局長莊曜成及眾多地方民代都到場共襄盛舉；黃偉哲表示，青葉橋改建工程預計2024年5月底完工，希望如期順利完成啟用，帶給民眾更便利的通行環境。