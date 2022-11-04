中鋼公司於11月4日召開第18屆董事會第三次會議，通過煉鋼廠設備汰舊換新、氧氣工場增設液氮儲槽及輸出系統等計畫案，總投資額達到16億多元，並通過資訊安全長任命案，由中鋼執行副總經理黃建智擔任。

通過的主要議案如下：

一、煉鋼廠第一煉鋼銑鋼天車汰舊換新計畫案

為減少因設備老舊造成重大事故或停機等風險，維持人員及設備安全，通過投資新臺幣11億9,297萬元進行「煉鋼廠第一煉鋼銑鋼天車汰舊換新計畫」，本案完成後可減少設備保養時數、降低維護費用，並具變壓變頻電控節能減碳效能。計畫期間自112年1月1日至117年7月31日止，為期5年7個月。

二、氧氣工場增設液氮儲槽及輸出系統計畫案

為提升液氮儲槽安全儲量，以及因應停電時液氮緊急支援能力與續航力，強化氮氣供應韌性，通過投資新臺幣4億3,967萬元進行「氧氣工場增設液氮儲槽及輸出系統計畫」，本案完成後空氣分離機組調度生產節電、節電減碳排效益，合計每年約7,980萬元。計畫期間自111年12月1日起至114年10月31日止，為期2年11個月。

三、資訊安全長任命案。通過執行副總經理黃建智擔任資訊安全長，自111年11月4日起生效。