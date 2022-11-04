日系豪華車品牌Lexus自1997年導入台灣迄今，累計銷售突破25萬輛。Lexus總代理和泰汽車（2207）表示，25年來，Lexus自「專注完美、近乎苛求」走向「Experience Amazing」的全新品牌定位，一路走來，始終堅持以人為本的造車工藝，陸續導入多款品質優異、性能卓越的熱門車型；並以悉心款待的服務理念，擄獲台灣消費者的心。

1997年，在高級車市場由歐洲車獨占狀況下，和泰車導入Lexus，並以提供超越客戶期待的商品及服務品質為核心精神，逐步攻占豪華車市場，成為台灣豪華車市場中的標竿品牌。

和泰車指出，Lexus全車系休旅陣容，包含RX、NX、UX車型，已稱霸豪華車SUV市場。其中RX車系將於11月迎來全新一代大改款，除導入新世代內外觀設計，亦將提供4款動力單元，包含最新2.4升渦輪油電複合動力系統。

和泰車坦言，受晶片、零組件短缺及疫情影響，汽車產業供應鏈面臨嚴苛挑戰，新車候車期較過往更長；雖然車輛供給尚不穩定，Lexus仍將秉持悉心款待的精神服務每位顧客，並持續導入超越消費者期待的魅力車款，來滿足市場需求。