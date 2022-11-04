高雄舊市議會位於前金區中正四路，高雄市政府為了將舊市議會活化轉型，並保有文化資產，採用公私協力的方式，讓此案成為高雄首例以歷史文化為底蘊的公辦都更案。4日舉行招商說明會，副市長史哲表示，此次舊市議會以公私協力的方式承辦，一定讓大家看到比高市總圖BOT案更具潛力的結果。

高雄舊市議會建於1966年，土地面積為2122坪，2011年縣市合併後市議會遷至鳳山，2020年雖登錄為高雄歷史建築，但已閒置多年。文化局在取得國產署同意合作開發後，開始研討活化轉型，最後利用都更的方式，引進民間投資，期望能夠以公私協力的方式將舊址創意改造，達到新舊共融的目標。

舊市議會活化將會匯入亞灣新創的資源和文創能量，加上周遭重要的商務辦公廊帶，此案定位為金融商貿的辦公核心。新創辦公大樓將引進新產業，在裡面做辦公藝文共享空間；新舊大樓則必須保留原有的民主議事廳，且一定要做出圓形穹頂意象。此次計畫預計明年2月20日開始資格審查，後續將陸續執行評選會議及簽約。

史哲表示，此案從2010年閒置至今已12年，今天終於走出第一步，有別於台北舊市議會全面拆除的方式，高雄舊市議會則是採用活化的方式，而非全面拆除。高市總圖後面的BOT共構大家都覺得別具意義，而此案子有異曲同工之妙，未來大家會看到一個比高市總圖更具潛力的結果。

史哲也表示，能有今天的成果是文資委員以及各方關心人士都各退一步，才能促成的，過去到現在，也有許多議員會在議會上討論舊市議會的活化，所以這次的公辦都更很難得，因為保留了舊市議會原本的民主文化底蘊，又發展出金融商貿的新據點，這是向民主致敬的一大步。