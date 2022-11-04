Here's what we know:

1. Trump is dead (died badly)

2. @elonmusk has suppressed this news (or has he?)

3. Donald Trump Junior is now just plain Donald Trump



please like and share. — Tim Heidecker: Sole Host of On Cinema (@timheidecker) November 1, 2022

「川普死了」衝上推特熱搜！但這位美國前總統，真的死了嗎？當然沒有。這條推文由美國喜劇演員Tim Heidecker發出，主要是為測試推特新的內容審查機制，其實，他的矛頭並非針對川普，而是指向推特新老闆馬斯克，考驗其「鬆綁」推特內容究竟是對或錯？

據BusinessInsider、美國新聞周刊報導，Heidecker在推文稱川普過世，並使用「TrumpisDead」的主題標籤。他表示，「我很難過，川普死了。事實上，他可能罹患有一種非常嚴重的疾病，他死於這種疾病。」

Heidecker一系列推文，在一小時之內，吸引大量網友按讚，以及數千條轉推。隨後，不少網友也加入傳播假消息的行列，甚至有人P圖模仿美國媒體，報導「川普去世，享年76歲」的消息。

這次在推特刻意散播「川普死了」的假消息操作，是為考驗馬斯克對網站內容新審核機制的鬆緊程度。

馬斯克上周入主推特後，除對公司高層大換血外，也打算放寬對內容的審核，以符合自己的願景。他還自稱「言論自由主義者」，只要謠言本身不違法，不會任意封鎖帳號。

批評人士認為，馬斯克的做法將助長假訊息、不實訊息、仇恨言論在推特上瘋狂傳播，成為陰謀論者的避風港。

而對於先前散播錯誤訊息遭禁的帳號是否恢復備受外界關注。馬斯克2日暗示，前總統川普遭封殺的推特帳號，在下周美國期中選舉前，都不會回復。

截至目前為止，那些聲稱「川普已經死亡」的貼文，尚未被刪除。

美國《政客》網站指出，川普支持者，將馬斯克視為「救世主」，把他們從禁言的枷鎖中解放出來。民主黨戰略家則認為，如果2024年川普再次競選總統，推特可能會幫助散布他想要的關於選舉、投票等的任何謊言。