台東縣議員、國民黨籍台東市長候選人陳銘風4日提出青年政策。（蔡旻妤攝）

台東縣議員、國民黨籍台東市長候選人陳銘風4日提出青年政策。（蔡旻妤攝）

台東縣議員、國民黨籍台東市長候選人陳銘風4日提出青年安居樂業政策，他表示，青年參與是政治很重要的一環，全世界大部分的民主國家，包含跟我們鄰近的日本和韓國，這幾年都已經下修公民投票門檻到18歲。陳銘風說他挺18歲青年參政，甚至認為應該下修被選舉門檻到20歲，擴大年輕一代的力量，共同決定國家的未來。

看到現場許多青年朋友前來參加，陳銘風感到非常開心，逐一跟青年朋友握手致意。他提出5項政策主軸，分別是「一起努力、穩定就業、安心定居、親子生活、創業資源。」

有關青年最擔心的就業問題，陳銘風提出穩定就業，他將會著重就業資訊e化，在市公所的網頁上建置徵才專區，並結合就業服務中心，讓徵才及求職資訊可以互相連結，透過多元的模式增加求職效率。

對於青年們相當關心的居住問題，陳銘風提出安心定居，由於市公所的資源相對有限，未來將會尋求與台東縣政府合作推動幸福住宅，可以透過公有地盤點、資源共享、共同提案的互利方式，讓幸福住宅的戶數可以增加，減輕年輕人對居住需求的負擔及不穩定性。

陳銘風同時也提出親子生活為主軸的政策，希望增加台東市親子共同活動場域。他說，當選市長後將開始盤點市區的鄰里公園，逐步針對公園設施進行友善化及共融式的改善，讓親子活動的場域能夠更加多元化，讓孩子們在市區有更多能夠玩耍遊戲的地方，家長也可以更放心。

陳銘風有感青年創業非常辛苦，從資金籌措、人員管理、業務推廣等缺一不可，未來要透過青年發展專責單位協助或輔導青年提案，也會定期辦理具經商實務的創業家分享經驗，讓青年在創業這條路能走得更為順遂。

陳銘風說，所提的青年政策他相當有感，他在台東念到高中之後到北部求學、工作，最後回到台東參與公共事務，在當時也算是返鄉青年。因此，他將當時所期待的協助和需求納入這次政見，希望能從最實質的面向來協助青年們，要給大家最需要的，讓青年朋友們回到台東，在求職、生活、居住以及創業都有人相挺。