衛福部食藥署3日晚間突宣布高端疫苗保護效益評估會議，14名專家一致認同保護效益，高端的緊急使用授權（EUA）將延續。中央流行疫情指揮中心今公布去年3月至今年9月的3劑疫苗保護效益報告，高端不論是在中重症、死亡的保護力都高達9成以上。

指揮中心發言人莊人祥今公布保護力報告，他表示，把全人口分成3部分，即不分年齡、18～64歲、65歲以上。根據統計，全台共337萬4682人未接種疫苗、1萬2540人接種3劑AZ、301萬2619人接種3劑莫德納、183萬9690人接種3劑BNT、34萬1841人接種3劑高端。

根據該報告，接種3劑AZ對中重症的保護效力，不分年齡是65.9%，莫德納87.4%、BNT95.8%、高端則是91.4%。至於18～64歲、65歲以上，大致可看到莫德納、BNT、高端的保護力都達9成以上，而3劑AZ在18～64歲的中重症保護力是78.9%、65歲以上是46.2%。

死亡保護效益部分，不分年齡者當中，接種3劑AZ的保護力為60.9%、莫德納90%、BNT95.6%、高端90.3%。18～64歲族群中，除3劑AZ的效益是80.7%，其餘都達9成2至9成5。另在65歲以上族群，AZ為45.1%、莫德納93.1%、BNT87%、高端86.9%。

指揮官王必勝指出，這次的保護力分析主要是針對2021年3月至今年9月的資料，切在9月的原因是10月開始接種次世代疫苗，我們針對的是單價疫苗在這1年半期間的統計分析，讓國人知道疫苗效益。

王必勝說，除了看有打、沒打的差別，也去看了1、2劑和追加劑的效果，以及幾10種組合研究，相關的資料將與中研院、台大、國衛院專家進行討論，並在近期完整公布，也會做更細緻的分析。

由於此次使用的是全人口分析，外界關注是否申請過IRB（人體試驗委員會）？疫情監測組組長周志浩表示，有些分析需要，有些不必，採取公衛措施必要分析時，不用申請IRB。指揮中心需要經常性分析資料、採取策略的時候，若都申請IRB，可能沒辦法達到公衛目的。

王必勝強調，這個不是研究案，也不是要發表的論文，而是基於對公共衛生的職責，揭露給民眾的數字，「我想沒有這方面的問題」。