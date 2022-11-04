警方查扣到現金4284萬多元、虛擬貨幣泰達幣約2.06億元，及日幣、美金、人民幣、港幣、歐元等贓證物。(林郁平攝)

新北地檢署指揮刑事局偵辦地下匯兌集團，2日拘提杜姓女嫌及林秉文等12人到案，發現該集團從2019年迄今，以第三方支付、人頭公司為掩護，經手匯兌金額至少高達47餘億元，其中，有400多萬元曾流入林秉文的公司涉嫌幫忙洗錢，林秉文到案後矢口否認犯行，檢方複訊後諭令300萬交保，另有6名嫌犯遭到聲押。

警方調查，該地下匯兌集團幕後主嫌疑似為藝人錢帥君的郭姓丈夫，郭男上月已出境至美國，警方2日發動搜索拘提行動時，還曾開車載著錢女到各處的「家」進行扣押，錢女因未涉案所以沒被警方帶回偵辦。

檢警追查，郭嫌在北市內湖等地成立4家科技公司作為掩護，以兩岸銀行帳戶或電子貨幣 USDT 帳戶，在北市、新北市蘆洲區、大陸地區、菲律賓等地經營地下匯兌業務，並協助詐團洗錢，發現該集團有400多萬曾流入林秉文的公司，因此擴大偵辦。

新北地檢署王涂芝檢察官2日指揮專案小組，將杜姓帳房、林秉文等12人拘提到案，在林秉文蘆洲住處查扣到100萬元，另在其他嫌犯處查扣到現金4284萬多元、虛擬貨幣泰達幣641萬2959顆USDT、折合新台幣約2.06億元，及手機、筆電、存摺、金融卡、點鈔機及日幣、美金、人民幣、港幣、歐元、披索、泰銖等贓證物。