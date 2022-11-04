星宇航空（2646）首度參加2022台北國際旅展，主場館以「太空艙」為核心概念打造，規劃A350-900全艙等座椅體驗區，總統蔡英文也在今（4）日開展頭一天試乘星宇航空飛機座椅。

業界估，星宇航空美西線頭等艙票價來回約在40～50萬元之間。對此，星宇航空公關官長聶國維表示，實際銷售價格會依據市場情況機動調整機票價格。在洛杉磯航線開航前，東南亞線暫時不提供頭等艙服務，會先以商務艙最高等級來販賣；等到明年長程航線開航，才會提供頭等艙服務。

星宇航空A350-900為全台唯一提供頭等艙的飛機，客艙規劃有306個座位，分為頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙四個艙等。其中，頭等艙有4席，配有4K高解析度32吋超大個人螢幕，每席座位配有高60吋的拉門，擁有專屬私人空間，在座位前方設置個人置物空間，可容納手提行李箱，也提供收納大衣及厚外套的空間，也備有Mini Bar，提供各式飲料方便旅客享用。

星宇航空A350-900商務艙也是國籍航空唯一配有高48.5吋的拉門，讓旅客享有不被打擾的獨立空間，座椅旁氣氛檯燈可以自由調整機上專屬空間氛圍，並配備全平躺及Zero G（零重力）模式，旅客可開啟三段氣壓式按摩，緩解飛行的壓力。

星宇航空首架A350-900已於10月底交付，目前機隊有11架A321neo、4架A330neo、1架A350-900，在年底前將會再交付兩架A321neo、1架A350-900，逐步提升運能，也著手佈局亞洲以外的長程航點。A350-900將於完成各項驗證後先派飛亞洲航線，預計明年4月飛向美國洛杉磯。