無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今(4)日到龜山區中和南路市場拜票，他感性表示，大家的每句加油就是他繼續向前拚搏的動力！鄭寶清也承諾，未來會用「龜山三支箭」解決龜山交通問題。

鄭寶清今在臉書指出，他一早便到龜山區中和南路市場，和辛勞的攤商與市民們請託拜票，大家熱情的招呼，也讓鄭寶清感性表示「你們的每一句加油就是我繼續向前拚搏的動力！」

鄭寶清也承諾，未來會用「龜山三支箭」解決龜山交通問題。第一、鄭寶清說上任後，會極力爭取棕線捷運早日開工完工，便利桃園市民，帶來經濟效益；第二、要求一甲線趕快開工，讓交流道接到龜山舊市區直接上下，讓車子不會全部擠到大坪頂交流道；第三、讓大坪頂立體交流道早日完工，解決尖峰時段車子大塞車的局面，未來也會針對龜山交通做更優化的改善，讓龜山的市民行車更加便利。

鄭寶清呼籲龜山的朋友們，放心把桃園交給他，並期盼未來為桃園市民帶來更多福祉，讓桃園、讓龜山好發展，邁向安居樂業的幸福未來！鄭寶清也邀請大家參加龜山市政說明會，時間為11月5日周六上午10:30，地點位在山德里活動中心(龜山區頂興路2巷14號)。