台南七股大量裝設太陽能板，引發當地養殖漁民反彈，4日有超過200名七股居民北上凱道抗議，要求政府設光電總量管制，以維護民眾權益。光電四大公協會共同聲明表示，漁電共生是減少養殖業受天然災害影響、技術升級的最佳機會。

光電四大公協會太陽光電產業永續發展協會、太陽光電產業協會、太陽光電發電系統同業公會、SEMI太陽光電委員會共同發表聲明指出，太陽光電業者大都是合法與守法的業者，所承做的區域全是由政府劃定的專區，經過嚴格的環社檢核及地方政府審查，同時在合乎情理法下，除了給予養殖戶工作權的保障，還能讓現有養殖環境獲得硬體升級以進一步減少天然災害影響，漁電共生絕不會滅漁滅村滅生態、不會掠奪養殖戶的工作權，更不會破壞環境生態。

光電業者強調，絕大多數業者都有做到以下幾點：一、優先保障原有養殖戶的工作權，照顧漁民生計與優化養殖環境。在施工前，多數光電業者都有對地主、原有合法承租養殖戶簽署協議，做出應有的權益保障；施工期間，因無法養殖，業者會給原有合法承租養殖戶工作機會或適度補貼，讓他們得以維持生計；完工後，保證給原有合法養殖戶優先承租，即使對沒有承租權的占用戶，也會進行溝通與補貼，給予優先承租權，或是工作機會。

二、施工難免有陣痛期，盡力維護居民交通與生活安全。光電案場的開發，需要二年以上的施工期，且又要挖馬路埋輸配電線，對當地居民生活與交通造成不便，多數業者皆會在道路施工前，跟附近居民溝通協調，盡可能做好交通管制，與施工安全措施，若過程中有些疏忽，一旦接獲居民抗議，業者也會盡力做好溝通。

三、誠心溝通協商，不會讓漁民生計受損。在漁電共生案場，漁民的「新房東」變成了光電業者，難免有磨合期，有糾紛，支持由中央與地方相關單位建立「鄰損處理機制」，協調處理雙方的糾紛，再進一步建構地方「工作站」，邀請中央與地方相關單位、當地里長、環團的加入，作為漁電共生的溝通平台，

四、開發區的生態環境都經過環社檢核。政府規劃的漁電共生專區是在台61號公路以東的區域，相對於台61號公路以西來說，生態較不敏感。且業者為盡量減少對漁民、對社區以及對環境生態的影響，在政府的督導下，光電業者皆兢兢業業、不眠不休的趕工，皆期能在兩年內甚至一年內完工。

五、光電業者肩負著投資建置漁電共生同時讓養殖漁業升級的重責大任。傳統養殖環境容易受天災、寒害及病菌影響，建置漁電共生的同時讓養殖漁業環境對於天災、寒害及病菌（室內型）的影響有效降低，唯有養殖環境的提升，才是讓台灣養殖漁業穩定發展的基石。

六、台灣土地稀少，必須複合利用。

投身漁電的光電業者皆秉持「養殖為本、光電為輔」的精神來開發建置，冀望與漁民攜手為養殖環境提升及台灣能源轉型做出重要貢獻，讓台灣養殖技術與再生能源發展均能贏過全世界其他國家，更讓我們與漁民、當地社區及當地生態共存共榮、共好共有，讓漁業升級、環境永續，是我們的共同努力的目標。