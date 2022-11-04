國姓鄉民採集「包您勇養鹿場」亂排的廢水，要求南投縣環保局帶回去檢驗。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國姓鄉民在「包您勇養鹿場」外拉布條抗議。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

國姓鄉民指控「包您勇養鹿場」業者清洗鹿寮後，直接將廢水排進溪流。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣國姓鄉民指控國姓驛站附近的「包您勇養鹿場」業者，每次清晨清洗鹿寮後，直接將廢水排進溪流，不僅汙染水源，空氣中也瀰漫水鹿的屎尿臭味，讓附近住戶苦不堪言，國姓鄉長丘埔生4日率領村民抗議，要求南投縣環保局稽查人員嚴格執法，杜絕業者恣意妄為。

丘埔生4日率領數十名頭綁白布條的國姓鄉民，拉著寫著「還我乾淨的環境」、「還我居家環境空氣品質」的抗議布條，高呼：「抗議！無良業者汙染環境。」痛斥養鹿業者超級可惡，直接將清理鹿寮的廢水排進溪溝。

「整天臭氣沖天，我們要怎麼過日子！」居民氣憤說，業者的養鹿場就在國姓驛站附近，整天臭氣沖天，不僅沒辦法做生意，周邊草莓園、雪棗園等也沒有辦法引溪溝遭汙染的水灌溉，多次檢舉也沒用。

南投縣農業處表示，「包您勇」是合法的養鹿場，一定設有廢水處理設備，上午接獲國姓鄉公所舉報，下周將同相關單位去現勘。

南投縣環保局則指出，他們將去現場稽查，並持民眾檢舉影片，依《水污染防治法》對業者裁罰，最重可處300萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未改善按次處罰；情節重大者，得令其停止作為或停工、停業，必要時得令歇業。