東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民邀請民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻與前台中市議員王秋冬進行民調解讀。（張亦惠攝）

2022九合一選舉倒數20多天，大台中市政發展協會4日公布2022台中市選舉民調，東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民表示，根據民調結果若明天投票，爭取連任的台中市長盧秀燕以46.7％領先民進黨提名的立法院副院長蔡其昌的19.4％，盧秀燕的看好度更領先近5成。

大台中市政發展協會委託民調機構針對2022台中市選舉進行民調，今天舉行發布記者會，邀請民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻與前台中市議員王秋冬進行民調解讀。

根據民調結果，盧領先蔡差距27.3％，對於2022台中市長選舉結果預測，有61.4％台中市民看好盧秀燕連任成功，認為蔡其昌能當選也有11.5％，值得注意的是，盧秀燕在泛藍的支持度有9成，泛綠支持盧秀燕的也有23.8％；泛綠支持蔡其昌有57.3％、泛藍則只有0.9％。盧在南屯、太平支持度最高；蔡則以甲安埔及中西區最高。

郭達鴻解讀，盧秀燕在防疫工作、台商回流的招商等方面都很成功，加上她的施政風格雖平淡無花招但也不易出錯，因此民眾對盧團隊較為放心。

王秋冬則認為，口號是吸引民眾投出神聖一票的關鍵，這次盧秀燕提出「守護台中我堅持」和「正向選舉為孩子做榜樣」口號，民調認為有好感的民眾有41.8％、反感則有6.3％、沒意見為51.9％；蔡其昌提出「行動派」和「改變台中，贏回光榮」有好感22.3％、反感10.3％、沒意見67.4％，顯見蔡其昌的選舉口號對於大部分市民是無感，且反感比例也比盧秀燕高。

對於外界評估選情冷，郭達鴻認為，今年負面選舉打過頭，因此會影響年輕選民、中間選民可能不投票，造成投票率不高，另，台中綠營基本盤有42％的實力，雖與目前蔡其昌的支持度還有段落差，但預測選舉結果差距可能較民調縮小，蔡其昌還要再努力、盧秀燕則要謹慎。

大台中市政發展協會委託艾普羅行銷市場研究公司執行民調，針對台中市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間為111年10月27至30日，共成功訪問1074份有效樣本，資料依照台中市20歲以上之性別、年齡、行政區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95％的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0％之間。